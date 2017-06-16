Başbakanlık Müşaviri hakkında flaş gelişme

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında 3 Haziran'da gözaltına alınan Başbakanlık Başmüşaviri ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Haziran'da adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten savcılara 3 gün boyunca ifade veren Erdem, "Anayasal düzeni ihlal" ve "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlarından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem'in de savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istendi. Erdem ve eşi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyeliği iddiasıyla 3 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Erdem, 25 Ekim 2010'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi olmuş, 21 Kasım 2011 ile 1 Ocak 2014 arasında Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütmüştü.