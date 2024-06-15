Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı

Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB3, 53'üncü testini de başarıyla tamamlarken, Bayraktar TB3'ün rampa kalkış testine dair görüntüler de yayınlandı.

Bayraktar TB3, yeni bir başarıya daha imza attı. Silahlı insansız hava aracı TB3, rampa kalkış testini geçti.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının testlerine devam ediliyor.

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan Bayraktar TB3 ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bayraktar, yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün 53. test uçuşunda rampa kalkış testini başarıyla tamamladığını açıkladı.