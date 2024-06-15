  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı

Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı

Güncelleme:

Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB3, 53'üncü testini de başarıyla tamamlarken, Bayraktar TB3'ün rampa kalkış testine dair görüntüler de yayınlandı.

Bayraktar TB3, yeni bir başarıya daha imza attı. Silahlı insansız hava aracı TB3, rampa kalkış testini geçti. 

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlar ile üretilen Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının testlerine devam ediliyor. 

Türkiye'nin yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB3, 53'üncü testini de başarıyla tamamlarken, Bayraktar TB3'ün rampa kalkış testine dair görüntüler de yayınlandı.

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan Bayraktar TB3 ile ilgili bir paylaşımda bulundu. 

Bayraktar, yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB3'ün 53. test uçuşunda rampa kalkış testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Yerli SİHA Bayraktar TB3'ten 72 saatlik sınavı da geçtiYerli SİHA Bayraktar TB3'ten 72 saatlik sınavı da geçtiHaber

 

Etiketler Bayraktar TB3 rampa kalkış testi test 53'üncü test
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bayram boyunca hava nasıl olacak ? Yağmur beklenen illerimiz belli oldu Bayram boyunca hava nasıl olacak ? Yağmur beklenen illerimiz belli oldu Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Fırtınada korkutan görüntü: Kağıt gibi uçurup binaya vurdu Fırtınada korkutan görüntü: Kağıt gibi uçurup binaya vurdu Denizli'de saatler süren kabus: Yüzlerce vatandaş tahliye edildi Denizli'de saatler süren kabus: Yüzlerce vatandaş tahliye edildi İstanbul'un lüks rezidansında fare istilası İstanbul'un lüks rezidansında fare istilası ''Ülkü Ocakları adliyenin etrafını saracak'' ''Ülkü Ocakları adliyenin etrafını saracak'' Tarkan'ın 7 yıl sonra çıkardığı albümde en çok dinlenen şarkılar belli oldu Tarkan'ın 7 yıl sonra çıkardığı albümde en çok dinlenen şarkılar belli oldu AYM ''kıyak maaşa'' dur dedi AYM ''kıyak maaşa'' dur dedi Doğalgaz yüklü tır devrildi: Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı Doğalgaz yüklü tır devrildi: Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı Tarkan, 7 yıl sonra yeni albümü Kuantum 51 ile geri döndü Tarkan, 7 yıl sonra yeni albümü Kuantum 51 ile geri döndü