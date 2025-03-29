Bayram öncesi kahreden haber: 1 askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin rahatsızlanarak şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, görev başında rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, ''Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde bulunan TCG KEMALREİS Komutanlığı’nda 29 Mart’ta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.'' denildi.
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