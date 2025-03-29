Bayram öncesi kahreden haber: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin rahatsızlanarak şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, görev başında rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi'nin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, ''Dynamic Mariner/Flotex-25 Tatbikatı’nda görevde bulunan TCG KEMALREİS Komutanlığı’nda 29 Mart’ta rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi gemide yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.'' denildi.