Bayram tatilinde İstanbul trafiği buhar oldu

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilciler İstanbul'dan ayrılınca, yoğunluk yaşanan yollar boş kaldı. Hem dün akşam saatlerinde kentte trafik sıkışıklığının pik yaptığı pek çok yer, hem de bu sabah trafik yoğunluğunun yüzde 1 olduğu görüldü.

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilciler dün İstanbul'dan ayrıldı. Cumartesi günleri yoğunluk yaşanan kentte adeta in cin top oynadı.

Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) verilerine göre yüzde 1 olarak görüldü.

E-5 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde erken saatlerde herhangi bir yoğunluk yaşanmazken, metrobüs durakları ise boş kaldı. İlerleyen saatlerde yoğunluk ancak yüzde 4'e ulaştı. İstanbul'da trafiğin yoğunlaştığı tek nokta, saatin ilerlemesiyle birlikte bakım çalışmalarının devam ettiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu.

Saat 09.21 itibariyle İstanbul trafiğindeki son durum böyleydi.

