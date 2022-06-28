Bazı sanayi ürünlerinde gümrük vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, bazı sanayi ürünlerinin ithalatında yüzde sıfır vergi uygulanmak üzere ilave tarife kontenjanı açıldı.

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tarife kontenjanı, vinil asetatta 3 bin 500 ton, polieter polyol da 700 ton, alüminyum alaşımlı levha da 15 ton ve lityum-iyon akümülatörlerde 4 milyon 250 bin adet olarak belirlendi. Tarife kontenjanı dönemi sonu 15 Şubat 2023 olarak kararlaştırıldı.

Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi "sıfır" olarak uygulanacak.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığının, "İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ"i de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlendi.

Söz konusu düzenlemeler, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.