Bebek Otel'in sahibinin mal varlığına el konuldu!
İstanbul'da ünlülerin uğrak mekanlarından Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın mal varlığına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 7 Ocak 2026 tarihinde tutuklanan Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Y.'nin mal varlığına, suçtan elde edildiği ve gelirlerin aklandığına ilişkin tespitler bulunması nedeniyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
Geçtiğimiz ay Beşiktaş'ta bulunan Bebek Otel'e jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Otel içerisinde arama yapılmıştı.
DHA
