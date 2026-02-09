  1. Anasayfa
  4. ''TBMM'de stajyerlere taciz'' rezaletinde tutuklu sanık kalmadı!

TBMM'deki taciz davasında tutuklu sanık kalmadı! Sanığın savunması pes dedirtti

TBMM'de staj yapan öğrencileri taciz ettikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan 4 sanığın tahliyesine karar verildi. Sanık İ.B., ''Cinsel amaçlı mesaj atmadım. Zaten mesaj attığımda TBMM'de stajyer değildi'' diyerek kendini savundu.

TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D.K. isimli öğrenci, Meclis lokantasında görevli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek, 4 Aralık'ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat etti. D.K.'nin şikayeti sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 4 mağdurenin, TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemde Meclis lokantasında çalışan H.İ.G., D.U., İ.B., R.Ç. ve R.S. tarafından tacize uğradıkları iddiası sonrası soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sanıklar hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından 16 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

'MESAJ ATTIĞIMDA STAJYER DEĞİLDİ'

Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2'nci duruşmasına tutuklu sanıklar H.İ.G., D.U., İ.B., R.S. ve tutuksuz sanık R.Ç. ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık D.U., "Eşim ve çocuğum dışarıda mağdurlar. 2 aydır işlemediğim taciz suçundan cezaevinde bulunmaktayım. Söyleyecek bir şeyim yok başka" dedi.

Tutuklu sanık İ. B. de suçlamaları reddederek, "Cinsel amaçlı mesaj atmadım. Zaten mesaj attığımda TBMM'de stajyer değildi" diye konuştu.

'NEDEN CEZAEVİNDEYİM, ANLAMIYORUM'

Tutuklu sanık R.S. ise savunmasında 38 yıldır Meclis’te görev yaptığını ifade ederek, "Öğrenci yetiştirerek bugünlere geldim. 2 aydır neden cezaevindeyim, anlamıyorum. Çok mağdurum" dedi.

Tutuklu sanık H.İ.G. de suçlamaları reddederek, "15 yıldır Meclis’te çalışıyorum. Bugüne kadar hiç böyle bir suça karışmadım, bir kez bile ikaz almadım. Ailem perişan halde, yuvam dağılmak üzere" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep ederek, sanıkların üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu dikkate alınarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi, dosya kapsamını ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak, sanıkların tamamının tahliyesine karar verdi. Duruşma 15 Mayıs’a ertelendi. 

Etiketler meclis TBMM taciz cinsel istismar
