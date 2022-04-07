Beklenen gün geldi! Fatih, Yavuz ve Kanuni Karadeniz doğal gazı için sefere çıkıyor

Karadeniz'de üç sondaj gemisi "Fatih", "Yavuz" ve "Kanuni" doğal gaz arama çalışmalarında yer alacak. Üç gemi, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması için eş zamanlı çalışma yürütecek. Yavuz sondaj gemisi görevine yarın başlıyor.

Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfinin ardından doğal gaz arama faaliyetleri devam ediyor. Sismik gemilerin Mavi Vatan'daki enerji çalışmaları gece gündüz sürüyor.

Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz'deki ilk kritik görevine başlayacak. Gemi, yarın Filyos Limanı'ndan yeni görevi için hareket edecek. Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri, Karadeniz'de eş zamanlı görev yapacak. Hedef, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması.

HER GEMİNİN FARKLI BİR GÖREVİ VAR

Türkiye'nin sondaj gemileri Sakarya Gaz Sahası'nda farklı görevlerde bulunacak. Fatih sondaj gemisi Gökçe-1 sondaj kuyusunda mesaide. Kanuni, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirdi. Şimdi Türkali-4'te sondaj çalışmalarına devam ediyor. Deniz tabanına kuyu başı malzemelerinin ve vana sistemlerinin yerleştirilmesi gibi adımları kapsayan üst seviye kuyu tamamlama görevini ise Yavuz yapacak.

"YAVUZ" GÖREVE BAŞLIYOR

Yavuz sondaj gemisinin, 8 Nisan’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Karadeniz’e uğurlanacağı açıklandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine kayıtlı 3 sondaj gemisi Karadeniz’de ilk kez birlikte görev alacak.