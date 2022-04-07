  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Beklenen gün geldi! Fatih, Yavuz ve Kanuni Karadeniz doğal gazı için sefere çıkıyor

Beklenen gün geldi! Fatih, Yavuz ve Kanuni Karadeniz doğal gazı için sefere çıkıyor

Beklenen gün geldi! Fatih, Yavuz ve Kanuni Karadeniz doğal gazı için sefere çıkıyor

Karadeniz'de üç sondaj gemisi "Fatih", "Yavuz" ve "Kanuni" doğal gaz arama çalışmalarında yer alacak. Üç gemi, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması için eş zamanlı çalışma yürütecek. Yavuz sondaj gemisi görevine yarın başlıyor.

Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfinin ardından doğal gaz arama faaliyetleri devam ediyor. Sismik gemilerin Mavi Vatan'daki enerji çalışmaları gece gündüz sürüyor.

Yavuz sondaj gemisi de Karadeniz'deki ilk kritik görevine başlayacak. Gemi, yarın Filyos Limanı'ndan yeni görevi için hareket edecek. Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri, Karadeniz'de eş zamanlı görev yapacak. Hedef, Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması.

HER GEMİNİN FARKLI BİR GÖREVİ VAR

Türkiye'nin sondaj gemileri Sakarya Gaz Sahası'nda farklı görevlerde bulunacak. Fatih sondaj gemisi Gökçe-1 sondaj kuyusunda mesaide. Kanuni, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirdi. Şimdi Türkali-4'te sondaj çalışmalarına devam ediyor. Deniz tabanına kuyu başı malzemelerinin ve vana sistemlerinin yerleştirilmesi gibi adımları kapsayan üst seviye kuyu tamamlama görevini ise Yavuz yapacak.

"YAVUZ" GÖREVE BAŞLIYOR 
Yavuz sondaj gemisinin, 8 Nisan’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Karadeniz’e uğurlanacağı açıklandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine kayıtlı 3 sondaj gemisi Karadeniz’de ilk kez birlikte görev alacak.

Etiketler yavuz fatih kanuni karadeniz doğal gazı doğalgaz doğal gaz karadeniz sondaj sondaj gemisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar yeni hemcinslerini kıskandırdı
İnternetin ''çok bilindik'' sitesinde sahte ürün şoku
Erdoğan ''bunlar insanları enayi zannediyor'' demişti... Bakın ne oldu
Türkiye’yi acı acı güldüren kepçe operatörünün açıklamaları daha da traji-komik çıktı
FED piyasaları ateşledi; altın ve dolar yükseliyor
Valizlerinizi toplayın, Türk malı ayçiçek yağını ucuza alabilmek için Katar'a gidiyoruz!
Ünlü sosyal medya fenomenine 1 milyon dolarlık ahlaksız teklif
Onlara da ''elinin hamuruyla erkek işine karışma diyebilecek'' babayiğit var mı ?
Abdullah Gül'den Ankara kulislerini hareketlendiren görüşme
İslam Memiş'ten FED kararı sonrası, altın ve dolar yatırımcılarına kritik uyarı