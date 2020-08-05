  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Ağustos 2020 22:25

Belediye başkanı açıkladı! Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kent genelinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin dolduğunu açıkladı.

Belediye başkanı açıkladı! Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, vatandaşları koronavirüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyararak, “Sevgili hemşehrilerim bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu. Karantinaya alınan çok sayıda yerler ve mekanlar var. Sağlık çalışanları son 6 aydır maalesef çok yıprandı ve yoruldular. Lütfen sağlık çalışanlarının feryatlarına kulak verelim. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Herkesin fahri müfettiş olmasını istiyoruz. Özellikle maskesi olmayanları uygun bir dille uyarmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
adıyaman , belediye başkanı , doluluk , korona
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM