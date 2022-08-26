  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bengisu Karaca ''Ben de imam hatipliyim'' deyip Gülşen'e sahip çıktı

Bengisu Karaca ''Ben de imam hatipliyim'' deyip Gülşen'e sahip çıktı

Bengisu Karaca ''Ben de imam hatipliyim'' deyip Gülşen'e sahip çıktı

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen'e gazeteci Nihal Bengisu Karaca'dan destek geldi. Karaca, ''Erol Mütercimler benzerini yaptı, o da özür dilemiş, ceza almış ama tutuklanmamıştı. Neden Gülşen tutuklanıyor? Burada amaç nedir?'' dedi.

Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz nisan ayında İmam Hatipli bir kişiye yönelik, "Sapıklığı oradan geliyor herhalde" şeklindeki sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen'i eleştirenler kadar destek verenler de oldu.

TEPKİ GÖSTERDİ
Gülşen'e destek veren isimlerden biri ise yazar Nihal Bengisu Karaca'ydı. Karaca, Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

"NEDEN GÜLŞEN TUTUKLANDI?"
Karaca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: "Ben de bir imam-hatipliyim. Gülşen'in hakaretinden ben de incindim ve tepkimi bir yazı yazarak verdim. Ancak bu ilk kez olmadı. Daha önce de Erol Mütercimler benzerini yaptı, o da özür dilemiş, ceza almış ama tutuklanmamıştı. Neden Gülşen tutuklanıyor? Burada amaç nedir?"

Etiketler gülşen bengisu karaca tutuklama imam hatip
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çıldırmamak elde değil! Akaryakıta yine zam geldi
Aleyna Kalaycıoğlu bikinili pozuyla yine mest etti!
Aleyna Tilki: Hayatımda hiç çocuk olmadım
Meteoroloji'den 17 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı!
İbrahim Tatlıses'ten kaza sonrası tekerlekli sandalyeli konser
Kadıköy'de Fenerbahçe şov: Bol gollü galibiyet
Erdoğan, Özgür Özel'e açtığı ''diktatör bozuntusu'' davasını kaybetti
Yüsra Geyik kaza geçirdi: ''Resmen ölümden döndüm''
Gülşen'in tutuklanmasının ardından avukatından açıklama
Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu