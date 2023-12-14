Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam öncesi indirim gözüktü

Brent petrol fiyatlarındaki sert geri çekilme sonrasında araç sahipleri benzin, motorin ve LPG fiyatlarında indirim beklentisine girdi. Peki beklenen indirim gelir mi yoksa yükselen Dolar kuru yüzünden indirim hayali suya mı düşecek ? İşte son beklentiler...

HABER3COM

Brent petrolün varil fiyatı, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin düştüğü endişeleri ve Orta Doğu'dan gelen olumlu haber akışı sonrasındaki düşüşünü sürdürüyor.

Bugün 75,32 Dolar seviyesinde işlem gören brent petroldeki bu düşüş tüm araç sahiplerini de "benzin, motorin ve LPG fiyatlarında indirim" beklentisine soktu.

Yaklaşık son 6 ayın en düşük seviyesine gerileyen brent petrol geçtiğimiz haftalarda OPEC+ toplantısı öncesi 84 doları aşmıştı ancak son gelişmeler sonrasında yeniden 75 dolar seviyeleri görüldü.

Benzin ve motorine seçimler sonrası zam yağmuru

Son 1 yıldır zam yağmuru altındaki akaryakıt fiyatlarındaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından hızlanan zamlarla Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaşan benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki her değişim araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Hatırlanacağı gibi seçimler öncesinde benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, motorinin de 18 lira 59 kuruşa satılıyordu.

Brent petrolde son 6 ayın en düşük seviyesinin görülmesi sonrasında araç sahipleri de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisine girdi. Brent petroldeki düşüşle birlikte bugün itibariyle ( 14 Aralık Perşembe ) benzin, motorin ve LPG'de resmi bir indirim haberi açıklanmasa da araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında indirim yapılacağı beklentisi içerisinde...

Son olarak 7-8 Aralık tarihlerinde Motorine önce 1 lira 30 kuruş sonrasında 88 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. 9 Aralık tarihinde ise Benzinin litre fiyatına 1 lira 65 kuruşluk bir indirim yapılmıştı.

Dev ÖTV zammı bekleniyor

Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürecek. Ocak ayında akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı gelecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yeni yılda akaryakıttan alınan ÖTV tutarına en az yüzde 25 zam yapılacağını söyledi. Bingöl, ''Bu artış da bu ürünlerin satış fiyatına zam olarak yansıyacaktır'' dedi.

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

14 Aralık Perşembe itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara

Benzin fiyatı: 33,68 TL

Motorin fiyatı: 36,08 TL

LPG fiyatı: 18,93 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 32,98 TL

Motorin fiyatı: 35,43 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 33,85 TL

Motorin fiyatı: 36,33 TL

LPG fiyatı: 18,71 TL

Adana

Benzin fiyatı: 34,17 TL

Motorin fiyatı: 36,59 TL

LPG fiyatı: 18,33 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 34,15 TL

Motorin fiyatı: 36,61 TL

LPG fiyatı: 18,56 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 34,37 TL

Motorin fiyatı: 36,83 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 33,91 TL

Motorin fiyatı: 36,36 TL

LPG fiyatı: 18,76 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 33,93 TL

Motorin fiyatı: 36,40 TL

LPG fiyatı: 18,78 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 34,36 TL

Motorin fiyatı: 36,78 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 33,79 TL

Motorin fiyatı: 36,34 TL

LPG fiyatı: 18,46 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 33,99 TL

Motorin fiyatı: 36,45 TL

LPG fiyatı: 18,20 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 34,13 TL

Motorin fiyatı: 36,58 TL

LPG fiyatı: 18,36 TL

Kars

Benzin fiyatı: 34,28 TL

Motorin fiyatı: 36,75 TL

LPG fiyatı: 18,81 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 33,98 TL

Motorin fiyatı: 36,43 TL

LPG fiyatı: 18,75 TL

Rize

Benzin fiyatı: 34,04 TL

Motorin fiyatı: 36,52 TL

LPG fiyatı: 19,10 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 34,12 TL

Motorin fiyatı: 36,62 TL

LPG fiyatı: 19,15 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 33,99 TL

Motorin fiyatı: 36,51 TL

LPG fiyatı: 18,78 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor