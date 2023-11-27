Benzin, motorin ve LPG'ye vergi zammı geliyor
Akaryakıt fiyatlarına yeniden ÖTV zammı geliyor. Benzine 9 TL, motorine 8.47 TL ve otogaza 6.93 TL vergi zammı gelecek.
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan güncellemeyle akaryakıt fiyatları değişiklik gösteriyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, akaryakıta yeniden ÖTV zammı bekleniyor.
Alkol ve sigarada olduğu gibi benzin ve motorin fiyatlarından alınan ÖTV'ye de 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam geliyor.
BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE ÖTV ZAMMI
Buna göre yıl sonuna kadar ÖTV tutarı benzinde 7,526 TL, motorinde 7,055 TL ve otogazda 5,778 TL artırılacak. Katma Değer Vergisi (KDV/Yüzde 20) dâhil edildiğinde pompa satış fiyatı da artacak.
Benzinin litre fiyatına 9,03 TL, motorine 8,47 TL ve otogaza 6,93 TL vergi zammı gelecek.
SEÇİM SONRASI ZAM ÜSTÜNE ZAM
Akaryakıt fiyatları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından peş peşe zamlarla akıl almaz rakamlara ulaştı. Hatırlanacağı gibi seçimler öncesinde benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, motorinin de 18 lira 59 kuruşa satılıyordu.
16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.
GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
27 Kasım Pazartesi günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Ankara
Benzin fiyatı: 35,25 TL
Motorin fiyatı: 38,19 TL
LPG fiyatı: 18,93 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 34,57 TL
Motorin fiyatı: 37,58 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,38 TL
Motorin fiyatı: 38,39 TL
LPG fiyatı: 18,71 TL
Adana
Benzin fiyatı: 35,71 TL
Motorin fiyatı: 38,68 TL
LPG fiyatı: 18,33 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 35,76 TL
Motorin fiyatı: 38,69 TL
LPG fiyatı: 18,56 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 35,89 TL
Motorin fiyatı: 38,94 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 35,46 TL
Motorin fiyatı: 38,46 TL
LPG fiyatı: 18,68 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 35,49 TL
Motorin fiyatı: 38,55 TL
LPG fiyatı: 18,66 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 35,92 TL
Motorin fiyatı: 38,89 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 35,36 TL
Motorin fiyatı: 38,45 TL
LPG fiyatı: 18,46 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 35,56 TL
Motorin fiyatı: 38,57 TL
LPG fiyatı: 18,20 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 35,74 TL
Motorin fiyatı: 38,74 TL
LPG fiyatı: 18,36 TL
Kars
Benzin fiyatı: 35,84 TL
Motorin fiyatı: 38,88 TL
LPG fiyatı: 18,81 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 35,54 TL
Motorin fiyatı: 38,55 TL
LPG fiyatı: 18,75 TL
Rize
Benzin fiyatı: 35,59 TL
Motorin fiyatı: 38,60 TL
LPG fiyatı: 19,10 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 35,69 TL
Motorin fiyatı: 38,75 TL
LPG fiyatı: 19,15 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 35,57 TL
Motorin fiyatı: 38,62 TL
LPG fiyatı: 18,78 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
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