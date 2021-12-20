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Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam, yeniden zam! Dev zam daha!

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam, yeniden zam! Dev zam daha!

Cuma günü benzine 69 kuruş, motorine 1,14 lira ve LPG'ye 70 kuruş yapılan zammın ardından bu geceden itibaren geçerli olmak üzere bir zam daha geliyor.

Döviz kurundaki önlenemez yükseliş nedeniyle akaryakıta gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. 2 gün önce 1 lira 14 kuruş zamlanan motorin ile 69 kuruş zamlanan benzine bu geceden itibaren bir zam daha gelmesi bekleniyor. 

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorine 54 kuruş, benzine ise 62 kuruş, otogaza ise 57 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. 

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Dolar bugün 17,88'nin üzerine çıkarak tarihi rekorunu bir kez daha yeniledi. Kurdaki artış ve asgari ücret zammıyla birlikte yüzde 21,31 seviyesinde bulunan resmi enflasyonun da önümüzdeki aylarda yüzde 30’lu seviyeleri aşması bekleniyor. Yükselen dolar kuru özellikle gıda ve akaryakıt zamlarında hissediliyor.

İki gün önce benzinin litre fiyatına 69 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 70 kuruş zam gelmişti.

EPGİS: DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI

Öte yandan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), oluşan akaryakıt zammından mağdur olduklarını belirterek, asgari ücret zammı oranında kar marjlarının yükselmesini talep etmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Yapılan her zam; bize yeni sermaye ihtiyacı demek. Yapılan her zam maktu olan kar marjımızı yüzdesel olarak daha da aşağı düşürüyor. Sermayemiz eridi, dayanacak gücümüz kalmadı. İşletmelerimizi kapatmak istemiyoruz."

 

Etiketler benzin zam akaryakıt motorin zam geliyor yeni zam
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