Benzin ve motorin zammına da zam geldi

Kurban Bayramı tatiline akaryakıt zammıyla başlayan araç sahipleri bayrama yine hem benzine hem de motorine gelecek zamla veda etmeye hazırlanırken yeni zamlar son anda ertelenmişti. Ancak akaryakıta çifte zam için yeni tarih belli oldu...

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden bu yana zam üstüne zam gelerek Cumhuriyet tarihi rekoru kıran akaryakıt ürünlerine bugün bir büyük zam daha bekleniyordu.

Ancak bugün itibariyle akaryakıt istasyonlarında pompa fiyatlarına yansıması beklenen benzine 1,64 TL, motorine ise 1,63 TL'lik zam ertelendi.

Erteleme haberi Kurban Bayramı tatili dönüşü yolundaki tüm araç sürücülerine derin bir "oh" çektirirken ertelenen dev zam bir kez daha zamlandı ve yeni tarih belli oldu.

Buna göre benzin grubunda 2 lira 1 kuruş, motorin grubunda 1 lira 69 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Zammın ise 24 Haziran Pazartesi ya da 25 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi Bayram tatilinden 1 gün önce ( 13 Haziran Perşembe ) motorinin litre fiyatına tam 1,34 TL’lik zam gelmişti.

ÖTV zammı da yolda

Her yıl 2 kez uygulanan otomatik ÖTV zammı Temmuz ayında pompa fiyatlarına yansıyacak ve Temmuz ayı başında akaryakıta yine bir zam gelecek.

Temmuz ayı itibariyle benzin ve motorin otomatik ÖTV zammıyla birlikte 2,5 TL'ye yakın zam gelmesi bekleniyor.

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti.

2024 otomatik ÖTV zammı 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. 3 Temmuz'da TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı ÜFE verileriyle birlikte, akaryakıttaki maktu ÖTV artış oranı da belli olacak. 2024'ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 artmıştı. Bu ortalamada artış haziran ayında da olursa 6 aylık ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olacak. Bu oranda ÜFE artışı olursa da, maktu ÖTV tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL artacak. Buna geçen sene 2 puan artışla yüzde 20'ye çıkarılan KDV de eklendiğinde vergi artışı benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL olacak.

İşte 23 Haziran Pazar itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,30 TL

Motorin fiyatı: 41,70 TL

LPG fiyatı: 21,39 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 40,30 TL

Motorin fiyatı: 40,68 TL

LPG fiyatı: 21,38 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,66 TL

Motorin fiyatı: 42,14 TL

LPG fiyatı: 21,32 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,12 TL

Motorin fiyatı: 42,59 TL

LPG fiyatı: 21,64 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,31 TL

Motorin fiyatı: 42,73 TL

LPG fiyatı: 21,30 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,27 TL

Motorin fiyatı: 42,69 TL

LPG fiyatı: 20,88 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,56 TL

Motorin fiyatı: 42,07 TL

LPG fiyatı: 21,03 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,82 TL

Motorin fiyatı: 42,23 TL

LPG fiyatı: 20,76 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42 TL

Motorin fiyatı: 42,41 TL

LPG fiyatı: 20,96 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,40 TL

Motorin fiyatı: 42,81 TL

LPG fiyatı: 20,34 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,25 TL

Motorin fiyatı: 41,59 TL

LPG fiyatı: 21,06 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,68 TL

Motorin fiyatı: 42,16 TL

LPG fiyatı: 21,19 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,66 TL

Motorin fiyatı: 42,39 TL

LPG fiyatı: 21,79 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,83 TL

Motorin fiyatı: 42,24 TL

LPG fiyatı: 20,96 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,08 TL

Motorin fiyatı: 42,49 TL

LPG fiyatı: 21,95 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,03 TL

Motorin fiyatı: 42,44 TL

LPG fiyatı: 22,79 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,43 TL

Motorin fiyatı: 42,84 TL

LPG fiyatı: 21,62 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.