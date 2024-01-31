Benzin ve motorine 3 günde 3 zam birden

Akaryakıtta 2023 yılında zamla yatıp zamla kalkan Türkiye 2024 yılına da zam fırtınasıyla başladı... Dün 1,38 TL zamlanan motorine bugün itibariyle 1,40 TL daha zam geldi. Benzine de bu gece yarısının ardından da 95 Kuruşluk bir zam geliyor. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

HABER3COM

2023 yılından bu yana A'dan Z'ye tüm ürünlerde zamla yatıp zamla kalkmaya devam eden Türkiye'de zamla girdiğimiz 2024 yılı zamlarla devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi geçen seneki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19 lira 81 kuruşa, motorinin de 18 lira 59 kuruşa satılıyordu.

Ancak yeni yıl da geçen yıl gibi daha ilk günlerinden zam olup üstümüze yağmaya başladı.

Motorinin litre fiyatına dün itibariyle ( 30 Ocak Salı ) geçerli olmak üzere 1,38 TL'lik zam daha gelmişti.

Yeni gün de zamla başladı ve motorine bugün itibariyle ( 31 Ocak Çarşamba ) geçerli olmak üzere 1,40 TL’lik bir zam daha geldi.

Ancak kötü haberler bitmedi. Çünkü dün ve bugün zamla uyanan araç sahipleri yarın bir kez daha zamla uyanacak.

Bu gece yarısından sonra ( 1 Şubat Perşembe itibariyle ) benzinin litre fiyatına tam 95 Kuruşluk yeni zam gelmesi bekleniyor.

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

31 Ocak 2024 Çarşamba günü itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,07 TL

Motorin fiyatı: 42,38 TL

LPG fiyatı: 20,41 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 38,38 TL

Motorin fiyatı: 41,62 TL

LPG fiyatı: 20,37 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,29 TL

Motorin fiyatı: 42,57 TL

LPG fiyatı: 20,19 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,80 TL

Motorin fiyatı: 43,157 TL

LPG fiyatı: 20,37 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,89 TL

Motorin fiyatı: 41,83 TL

LPG fiyatı: 19,88 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,23 TL

Motorin fiyatı: 42,65 TL

LPG fiyatı: 19,94 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,46 TL

Motorin fiyatı: 42,80 TL

LPG fiyatı: 19,68 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,82 TL

Motorin fiyatı: 43,23 TL

LPG fiyatı: 19,37 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,35 TL

Motorin fiyatı: 42,69 TL

LPG fiyatı: 20,23 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,49 TL

Motorin fiyatı: 42,83 TL

LPG fiyatı: 20,58 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,46 TL

Motorin fiyatı: 42,84 TL

LPG fiyatı: 20,26 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 39,87 TL

Motorin fiyatı: 43,28 TL

LPG fiyatı: 20,52 TL