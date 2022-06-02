Benzin ve motorine bir zam daha; 26 TL'yi de aştı

Artık neredeyse her gün zam gelen akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlandı. Son zamla birlikte benzinin de, motorinin de litre fiyatı 26 TL'yi aştı.

Döviz kurlarındaki artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor.

Benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 22 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 49 kuruş arttı.

Zammın ardından İstanbul'da 25.01'den satılan benzinin litresi 26.23'e yükseldi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 25.13'ten 26.35'e çıktı. İstanbul'da 24.45'ten satılan motorinin litresi 25.94'e yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 24.56'dan 26.05'e çıktı.

Son zam geçen cuma gelmişti

27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. 28 Mayıs tarihinde ise benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artmıştı.

Bugünkü zamla birlikte son bir haftada benzine 3 lira 37 kuruş, motorine ise 3 lira 84 kuruş zam gelmiş oldu.

1 yılda benzine yüzde 340, motorine yüzde 360 zam

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da bir sene önce 7,72 TL, yıl başında 12,29 TL idi. Benzine son bir yılda yüzde 340 224 oranında zam geldi.

Motorinin litre fiyatı İstanbul'da bir sene önce 7,20 TL, yıl başında 11,43 TL idi. Motorine son bir yılda yüzde 360 oranında zam geldi.

Brent petrol fiyatları

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 114,18 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolü ise yaklaşık yüzde 3 düşüşle 113 doların altını gördü.

Hafta başında 125 dolara kadar çıkan brent petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın daha fazla petrol üretimine hazırlandığı yönündeki haberlerin ardından geriledi. Hafta başında 125 dolara kadar yükselen petrol fiyatları dün düşüş eğilimine girdi.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları bugün bir araya gelecek. Toplantıda, OPEC+ grubunun temmuz ayına ilişkin üretim politikası değerlendirilecek.