Benzinde beklenen indirim geldi

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ile birlikte hem dizel hem de benzinli araç sahipleri bu hafta üst üste indirim haberleriyle geçen bir hafta geçirmişti. Bugün itibariyle benzine bir indirim daha geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ederken Brent petrolün varil fiyatının 90 doların altına inmesi ve ABD'den gelen enflasyon verilerin düşüşe geçmesi ile birlikte akaryakıtta indirimler peş peşe geldi.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasada 87,83 Dolar'a kadar geriledi.

Brent petroldeki bu gerileme akaryakıtta da peş peşe indirimleri beraberinde getirdi ve indirimler pompaya yansıdı.

Benzine bugünden (19 Kasım Cumartesi) itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim geldi.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,18 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,17 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 21,32 TL

Motorin fiyatı: 24,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 21,31 TL

Motorin ve benzine indirim gelmişti

Hafta içerisinde motorine 1,56 TL'lik, benzine de 77 kuruş indirim gelmişti.

2022 yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

Son zam geçen ay başı gelmişti

Son olarak 3 Kasım 2022 Perşembe gününü 4 Kasım 2022 Cuma gününe bağlayan gece, benzin fiyatına 1 lira 31 kuruş, otogaza 49 kuruş zam gelmişti. Akaryakıt zammı 4 Kasım 2022 Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansımıştı.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.