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Beşiktaş terör saldırısında 7 yıl sonra yakalanan sanığa verilen ceza belli oldu

Beşiktaş terör saldırısında 7 yıl sonra yakalanan sanığa verilen ceza belli oldu
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Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 10 Aralık 2016'da meydana gelen ve 40 polis memurunun şehit olduğu, 7 vatandaşın da hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin firari olarak aranırken 7 yıl sonra yakalanan sanık Aydın E. davasında karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık E. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağladı. Sanık avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

TEK AMACIM İSTANBUL' A GELİP PARA KAZANMAKTI 

Duruşmada PKK terör örgütü yüzünden İstanbul’a göç ettiğini belirten E., “Maddi ve manevi olarak bu örgüt yüzünden zarar gördüm. Tek amacım İstanbul’a gelip, para kazanmaktı. Mehmet Emin denen şahsın kim olduğunu bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

 "ÜZERİMDE BULUNAN KİMLİK AĞABEYİMİN KİMLİĞİDİR"

Savunmalarına Şükrü Koç’un PKK elemanı olduğunu bilmediğini söyleyen E., “Şükrü Koç ile ihtiyaçlarım için birbirimizle konuşuyorduk. Üzerimde bulunan kimlik ağabeyimin kimliğidir. Şükrü Koç ile aramızda geçen telefon görüşmesi başka bir adli dosyayla ilgiliydi. Bu olayla alakalı değildi. Bu olaydan ötürü çok büyük bir mağduriyet yaşamaktayım. Beraatımı talep ediyorum” şeklinde konuştu.

 Duruşmada son sözü sorulan sanık “Adaletin tecelli edeceğinden şüphem yok. Burada hayatım söz konusudur. Takdir sizindir” dedi.

12 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ 

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Aydın E.’yi ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, ayrıca üzerine atılı diğer suçlardan delil yetersizliğinden dolayı da beraatına hükmetti.

Etiketler sanık terör saldırı
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