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  3. 10 Ocak 2020 14:12

Beşiktaş'ta iş makinası üst geçide çarptı

İstanbul, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda iş makinası üst geçide çarptı. Üst geçitte hasar meydana gelirken olay sonrası yoluna devam eden iş makinasının sürücüsü gözaltına alındı. Bulvarda trafik aksadı.

Beşiktaş'ta iş makinası üst geçide çarptı
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Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda kamyonet üst geçide çarptı. Üst geçitte hasar meydana gelirken olay sonrası yoluna devam eden sürücü polis tarafından 500 metre ileride durdurulup gözaltına alındı.

Olay saat 13.20 sıralarında yaşandı. Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş meydanı istikametine giden iş makinesi taşıyan kamyonet üst geçide çarptı. Çarpma nedeniyle üst geçitte hasar oluşurken kapan parçalar da yola düştü. Olay sonrası yoluna devam eden sürücü Beşiktaş Meydanı'nda polis tarafından durduruldu.

Aracından indirilip gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. Sürücü polise verdiği ilk beyanda üst geçide çarptığını fark etmediğini söyledi. Üst geçitte hasar oluşması ve parçaların sarkması nedeniyle polis Beşiktaş Meydanı yönünde iki şeridi trafiğe kapatarak önlem aldı.

Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri üst geçitten sarkan parçaları merdiven aracı yardımıyla söktü. Belediye ekiplerinin yaptığı temizlik sonrası tek şeritten verilen trafik açılarak normale döndü.

DHA

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beşiktaş , iş makinesi , üst geçit
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