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Beşiktaş'ta Weghorst'un sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta Weghorst'un sözleşmesi feshedildi
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Beşiktaş, Hollandalı forvet oyuncusu Wout Weghorst ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst ve kulübü Burnley ile geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'ta Weghorst ayrılığı resmileşti. Dün yapılan görüşmelerin ardından Hollandalı golcü İstanbul'dan ayrılmıştı. Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, erken fesih nedeniyle Beşiktaş'a 2 milyon 825 bin euro ödeyecek.

Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 euro fesih bedeli ödenecektir."

Etiketler Beşiktaş Weghorst
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