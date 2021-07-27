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Beyazıt Öztürk'ten aşı çağrısı

Beyazıt Öztürk'ten aşı çağrısı

Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, Beyazıt Öztürk'ünde yer aldığı bir kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Öztürk'ün vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı. Öztürk, kamu spotunda, "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin." çağrısında bulundu.


Videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşı olduğu vurgulandı.

Etiketler bakan koca aşı beyazıt öztürk
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