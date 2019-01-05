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  3. 05 Ocak 2019 14:04

Beyin göçü bu sefer ters işledi

İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve eski genel başkan yardımcısı Dr. Taylan Yıldız, Google'daki işini bırakıp Türkiye'ye döndü.

Beyin göçü bu sefer ters işledi
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Son dönemde Hollanda şirketlerinin son dönemde Türk savunma sanayii ve teknoloji şirketlerinden 100’e yakın mühendisi transfer ettiği öne sürülmüştü.

Bu tartışmaların ardından İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve eski genel başkan yardımcısı Dr. Taylan Yıldız Google’daki işini bırakıp Türkiye’ye döndü.

Google’ın üst düzey reklam yöneticilerine danışmanlık yapan Taylan Yıldız konuyla ilgili bir de açıklama yaptı.

“Ben de doktora için ABD’ye gittiğimde Türkiye benim için her zaman kendimi yetiştirip geri döneceğim güvenli limanımdı” diyen Taylan Yıldız, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“2000’li yılların başlarında mezun olan arkadaşlarım Türkiye’ye döndüler ve mutlu da oldular. Sonraki yıllarda dönüş yapanlar birkaç sene içerisinde ABD’ye geri dönmek zorunda kaldılar. Ne yetkinliklerini kullanacakları iş vardı, ne de kendilerini ifade edebilme özgürlüğü. Son yıllarda Türkiye’ye dönüş fikri artık insanların aklının ucundan bile geçmez hale geldi.

‘Türkiye’ye niye döndün!’ diyorlar bana, işte bu sebepten döndüm. Dünyada yetişen beyinlerimizin dönecek ülkesi olsun diye döndüm, yurtdışına gitmek istemeyenler gitmek zorunda kalmasın diye döndüm. Devlet okullarında okudum, devletin sunduğu sağlık hizmetleri ile iyileştim, ailem devlet memuru idi. Bugünümü borçlu olduğum ülkeme, borcumu ödemek için döndüm. Nasıl bize dünyaları veren annemizin başı sıkışırsa elimizdeki her şeyi bırakırız, varımızı yoğumuzu hiç düşünmeden ona harcarız, bana bu kadar emeği olan vatanımın zor durumda olduğunu gördüm de döndüm.”

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