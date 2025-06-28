  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 50 binden fazla Türk genci ''Schengen'' mağduru

50 binden fazla Türk genci ''Schengen'' mağduru

50 binden fazla Türk genci ''Schengen'' mağduru
Güncelleme:

Avrupa Birliği ülkelerine gitmek isteyen Türklere yönelik vize eziyeti devam ediyor. Schengen vizesindeki randevu krizleri ve uzun işlemler, özellikle Almanya ve İtalya’ya gitmek isteyen öğrencileri mağdur ediyor.

Son yıllarda Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alma sürecinde yaşadığı zorluklar ciddi bir boyuta ulaştı. Özellikle öğrenci, akademisyen, iş insanı ve turistik amaçlarla seyahat etmek isteyen birçok kişi, artan ret oranları ve geciken randevu tarihleri nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

Vize mağduriyeti yaşayan en büyük kesim ise öğrenciler. Aylarca yanıt alamayan ya da olumsuz yanıt alan öğrencilerden bazıları burslarını da kaybetti. Vize engeli nedeniyle mağdur olan öğrencilerin sayısı 50 bini aştı.

NTV'de yer alan habere göre, özellikle Almanya ve İtalya’ya yönelik vize başvurularında yaşanan aksaklıklar dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bu iki ülkeye gitmek isteyen yaklaşık 23 bin öğrenci, ya randevu bulmakta zorluk yaşadı ya da işlemler sırasında ret cevabıyla karşılaştı. Eğitim planları alt üst olan öğrenciler, yaşadıkları mağduriyetin çözülmesi için yetkililerden destek bekliyor.

ÖĞRENCİLERE ÖNCELİK TANINMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Yurt Dışı Eğitim Danışmanları Derneği, yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve çözüm bulmak adına bir kampanya başlattı. Dernek Başkanı Osman Yılmaz, eğitim amacıyla yurt dışına gitmek isteyen gençlere vize işlemlerinde öncelik tanınması gerektiğini belirtti.

NTV

text-ad
Etiketler Avrupa Birliği Schengen vizesi türk öğrenci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sahneye bornozla çıkan ünlü şarkıcı herkesi şaşırttı Sahneye bornozla çıkan ünlü şarkıcı herkesi şaşırttı Banka hesabını arkadaşına verdi, hayatı kabusa döndü Banka hesabını arkadaşına verdi, hayatı kabusa döndü Özgür Özel kritik kurultay davası öncesi resti çekti! Özgür Özel kritik kurultay davası öncesi resti çekti! İstanbul'da sabaha karşı yangın: Çok sayıda araç yandı İstanbul'da sabaha karşı yangın: Çok sayıda araç yandı Halk otobüsünde etek altı taciz rezaleti! Şüphelinin kimliği şoke etti Halk otobüsünde etek altı taciz rezaleti! Şüphelinin kimliği şoke etti İzmir'de ciğerlerimizi yakan, 3 evi küle çeviren yangının sebebi belli oldu İzmir'de ciğerlerimizi yakan, 3 evi küle çeviren yangının sebebi belli oldu Libya'da görev yapan albay şehit oldu Libya'da görev yapan albay şehit oldu Cinsel istismara uğradı, hamile kaldı, katledildi! Günler önce her şeyi anlatmış Cinsel istismara uğradı, hamile kaldı, katledildi! Günler önce her şeyi anlatmış Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan yangında bir köy küle döndü Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan yangında bir köy küle döndü Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu için son sözünü söyledi: ''İş kavgaya döndü'' Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu için son sözünü söyledi: ''İş kavgaya döndü''
Meteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu yaz sıcağına yağmur molası Meteoroloji müjdeyi verdi: Kavurucu yaz sıcağına yağmur molası Erdoğan'dan 10 yıl vadeli 10 milyon TL'lik kredi müjdesi Erdoğan'dan 10 yıl vadeli 10 milyon TL'lik kredi müjdesi Erzurum'da taş ocağında göçük faciası! Erzurum'da taş ocağında göçük faciası! İndirim sevinci kısa sürdü: Akaryakıta bir zam daha! İndirim sevinci kısa sürdü: Akaryakıta bir zam daha! İki milletvekili partisinden istifa etti İki milletvekili partisinden istifa etti Elinde bıçakla sokak sokak dolaşıp araçların lastiklerini patlattı Elinde bıçakla sokak sokak dolaşıp araçların lastiklerini patlattı Tezgahlar alev alev! Meyve fiyatları rekor kırdı Tezgahlar alev alev! Meyve fiyatları rekor kırdı Dev finans kuruluşu, altın fiyatı için tahminini revize etti Dev finans kuruluşu, altın fiyatı için tahminini revize etti UTTS'de süre doluyor: Taşıt Tanıma Birimi taktırmayana ceza var UTTS'de süre doluyor: Taşıt Tanıma Birimi taktırmayana ceza var