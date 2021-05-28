Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan umutlandıran ''tarih''

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, yaz aylarında yoğun aşılamayla ekim ayında hastalığın kontrol altına alınacağını ve toplumsal bağışıklık oluştuğunda maskelere veda edileceğini açıkladı.

Koronavirüsle mücadele en önemli silah olarak belirtilen aşıda yapılan yeni anlaşmalar sonrası umut verici haberler gelmeye devam ediyor.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, yaz aylarında yapılacak yoğun aşılamayla ekim ayı gibi bu hastalığın kontrol altına alınacağını belirtti. Prof. Dr. Şimşek, toplumun yüzde 70’inin aşılanmasıyla toplumsal bağışıklık oluşturulduğunda maske takılmasının gerekmeyeceğini açıkladı.

SAYI 29 MİLYONA YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığı'ndaki verilere göre 28 Mayıs saat 08.23 itibarıyla toplam yapılan aşı sayısı 28 milyon 539 bin 245, 1. doz uygulanan kişi sayısı 16 milyon 336 bin 297, 2. doz uygulanan kişi sayısı 12 milyon 202 bin 948 oldu.

SON 24 SAATTE 8 BİN 426 KİŞİDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 Kovid-19 testi yapıldı. 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 673 olarak kayıtlarda yer aldı.

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