Bilirkişi raporları için emsal karar

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen bir davada kendisine atanan raporu bir yıl boyunca teslim etmeyen bilirkişiyle ilgili emsal bir karar çıktı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunması gereken raporu bir yıl boyunca teslim etmediği için bilirkişiyle ilgili mahkemeden flaş bir karar çıktı.

Bilirkişi B.S, 3 Aralık 2022’de İstanbul Aile Mahkemesi tarafından bir dosyaya atandı, ancak gereken raporu zamanında mahkemeye sunmadı.

Davanın taraflarından biri olan A.B’nin avukatı, raporu zamanında sunmayan bilirkişi hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla dava açtı. B.S, eşinin kanser tedavisi nedeniyle işlerinin geciktiğini ve belgeleri en kısa sürede teslim edeceğini savundu. Ancak, B.S, bir yıl geçmesine rağmen belgeleri dava dosyasına sunmadı.

Mahkeme, raporunu zamanında teslim etmeyen bilirkişiye, 10 Temmuz 2023’te İstanbul Aile Mahkemesi tarafından uyarıldığını belirterek, teslim edilmeyen belge nedeniyle “görevi ihmal” suçunun işlendiğine karar verdi. Mahkeme, “görevinin gerekliliklerini ihmal veya gecikme göstererek kişilere zarar verme” suçundan sanığı 1 ay 26 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanığın geçmişte kasıtlı bir suç işlemediğini göz önünde bulundurarak, bu kararın açıklanmasını beş yıl süreyle denetimli serbestlik koşuluyla erteledi.

Avukat Aykut Bayrakcı, dava ve bilirkişilik görevi hakkında yaptığı açıklamada, bilirkişilerin Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişi Yönetmeliği’ne göre hareket ettiğini belirtti. Bayrakcı, bir bilirkişinin görevi kabul etmeyi reddetmek için geçerli bir nedeni varsa, bunu bir hafta içinde bildirmesi gerektiğini söyledi.

Bayrakcı, raporlarını zamanında hazırlayıp sunamayan bilirkişilerin, davada taraf olan kişilere zarar verdiğini de belirtti. Bayrakcı, ihmal eden kişinin Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan “görevi ihmal” suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alabileceğini ve bilirkişi listesinden çıkarılabileceğini belirtti.