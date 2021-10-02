Bingöl'de hain tuzak: 2 işçi şehit oldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik arızasını gidermek için giden ekibe ait aracın geçişi sırasında tuzaklanan patlayıcı infilak etti. Hain saldırıda 2 işçi şehit oldu.

Bingöl’ün Genç ilçesinde elektrik arızasını gidermek için giden ekibe ait aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı patlatıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 2 işçinin şehit olduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Bugün saat 11.00 sularında Bingöl’ün Genç İlçesi Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmeleri A.Ş’ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi Şehit olmuştur.