Binlerce ''vukuatlı'' öğrenciye Bakan Özer kıyağı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in emriyle, 11. sınıfta okula hiç gelmeyen, uyuşturucu, bıçakla yaralama dahil disiplin suçundan sınıfta kalan 22 bin öğrenci, hiçbir şart aranmadan 12. sınıfa geçirildi.

Resmi, özel ve mesleki teknik ortaöğretim kurumlarında 11. sınıfta kayıtlı olup, sınıfta kalan 22 bin öğrenciyle ilgili skandal bir karara imza atıldı.

Sözcü gazetesinden Sultan Uçar'ın haberine göre MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener teklif etti. Bakan Özer, onayladı. 81 ile resmi yazıyla talimat verildi. Anadolu Meslek Liseleri ve Anadolu Teknik Liselerinde, 11. sınıfta olup sınıf tekrarına kalan 22 bin öğrenci başarı, başarısızlık veya disiplin suçu dahil hangi sebeple olursa olsun, bir defaya mahsus, bakan emriyle 12. sınıfa geçirildi.

Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Y.S: “22 bin öğrencinin çoğu devamsızlık ve uyuşturucu, sigara, kavga gibi disiplin cezasından sınıfta kalanlar. Disiplin suçu almış veya okula 1 yıl hiç gelmediği için devamsızlıktan kalanlar, bakan onayıyla 12. sınıfa geçti. Aynı disiplinsizliği yine yapıyorlar. Uyarıyorum, ‘Bakan sınıf geçirdi. Sana ne?' diye, tehdit ediyorlar. Bakanın yazısı elimizi kolumuzu bağladı. Başarılı öğrencilere haksızlık.”

Teknik Meslek Lisesi Müdürü C.K: “Cumhuriyet tarihinde, öğrenciler ilk kez böyle şartsız sınıf geçirildi. Ne suç işlerlerse işlesinler, 12. sınıfa geçtiler. Açık lise ve mesleki eğitime gönderilmeli veya 11. sınıfı tekrar ettirilmeliydiler. Okulumda, böyle 20 öğrenci var. Sigara içen mi ararsınız, bıçak getiren mi? Düzen, nizam kalmadı. ‘Bıçak yasak' diyorum. ‘Bakandan torpilliyim. Karışma müdür' diye, bıçak çekiyor. Okullarda suç artacak.”

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