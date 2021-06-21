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BioNTech mi, Sinovac mı ? Hangisi daha güçlü antikor üretiyor ?

BioNTech mi, Sinovac mı ? Hangisi daha güçlü antikor üretiyor ?

Hong Kong’da yapılan bir araştırmada, BioNTech corona virüs aşısını olan kişilerin kanlarında, Sinovac aşısını olanlara kıyasla "önemli ölçüde daha yüksek" antikor seviyesi olduğu belirtildi.

Hong Kong’da yapılan bir araştırmada, BioNTech aşısı ile Sinovac aşısı karşılaştırıldı. Hong Kong Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda, BioNTech aşısı olan kişilerin kanlarındaki antikor seviyesinin Sinovac aşısı olanlara göre “önemli ölçüde daha yüksek" olduğu belirtildi. Hong Kong merkezli South China Morning Post’un haberinde, Sinovac aşısı olan kişilerin takviye olarak üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceği bildirildi.

Hong Kong merkezli South China Morning Post’un haberinde, hükümet yetkilileri tarafından Hong Kong Üniversitesi’nde yaptırılan araştırmada, her iki aşıyı da olan bin kişinin antikor seviyeleri ölçüldü.

Gazete, Hong Kong Üniversitesi'nde (HKU) epidemiyolog olan baş araştırmacı Profesör Benjamin Cowling'e atıfta bulunarak, Sinovac aşısını alan kişilerden bazılarının takviye olarak üçüncü doz aşıya ihtiyaç duyabileceğini söyledi.

HİNDİSTAN VARYANTINDA ETKİLİ

Daha önce İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE), tarafından aşıların Hindistan varyantı üzerindeki etkileri incelenmişti.

Yapılan analizler ile ikinci dozun uygulanmasından 2 hafta sonra BioNTech aşısının, Hindistan varyantından kaynaklı belirtili hastalıkları önlemede yüzde 88 etkili olduğu sonucuna varılmıştı.

 

 

Etiketler BioNTech aşısı Sinovac aşısı aşı biontech sinovac
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