BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin 30 milyon aşı için tarih verdi

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca ile birlikte ortak açıklama yapan Prof. Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek BioNTech aşısı hakkında müjdeli haberi verdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kamera karşısına geçen Fahrettin Koca ve Uğur Şahin açıklama yaptı.

Uğur Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Burada konuşma imkanımız olduğu için çok mutluyum. Sayın Bakanımın anlattığı gibi aralıktan beri beraber konuşuyoruz Türkiye'ye uyguladığımız aşıyı nasıl getirebiliriz diye. Aralıkta 1,5 milyonu konuştuk. Sayın Bakan sağolsun iki üç hafta arada istediği dozları yükselttiler.

120 milyon doz olarak imza attık. Çok mutluyum çünkü şimdi Türkiye bu altıncı ayın sonuna kadar, haziran ayının sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz.

Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman ne kadar aşı dozu geleceği hakkında anlaştık. Allah'ın izniyle biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz."

Fahrettin Koca: "Çok teşekkürler hocam. Arkadaşların bize göndermiş olduğu, 26 Mayıs'tan itibaren ilk iki haftayı planlamışlar. Özetle 120 milyon doz aşının şu ana kadar 6.1 milyonu bize teslim edildi. Haziran ayında 30 milyon olmak üzere temmuz-ağustos-eylülde 120 milyon toplam aşı Türkiye'ye gelmiş olacak. Artık 'gelecek, olacak' demekten öte somut icraatı görmek istiyoruz, vatandaşımız artık bu aşıya ulaşmak istiyor."

BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: "Sayın Bakanım telefonla çok görüştük. Bana her zaman soruyordunuz, 'bu ay 3 milyon ayarlayabilir misiniz' diye. Ben de 'imkan olunca evet', elimizde imkan olmayınca 'hayır' diyordum. Şimdi Allah'ın izniyle imkanımız var, problem çıkmazsa zamanında yollayacağız."

Fahrettin Koca: "Sizin önemli bir cümleniz vardı, 'Birlikte uğraşıyoruz Allah'ın izniyle başaracağız' demiştiniz. Geliştirilen aşının mutasyonlara etkisi ile ilgili bilgi önemli. Hastalığı geçirtmiş olan kişilere tek doz yapılması konusundaki fikirleriniz. İki doz aşı olan vatandaşlarımızın, üçüncü doz aşısını bu yıl mı, yoksa gelecek yıl mı konusundaki görüşlerinizi almak istiyoruz."