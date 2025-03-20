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Bir CHP'li belediye başkanı hakkında daha soruşturma başlatıldı

Bir CHP'li belediye başkanı hakkında daha soruşturma başlatıldı
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Muğla'da, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında da soruşturma başlatıldı

CHP Muğla İl Başkanlığı önündeki partililer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmişti.

CHP Muğla İl Başkanlığı önünde yapılan basın açıklamasının ardından grup Adliye Binası'na doğru yürüyüşe geçti. 

Bir süre sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri tarafından yürüyüş yapan grup durduruldu. 

Adliye önüne yürümek isteyen grupla polis ekipleri arasında arbede yaşandı ve polis ekipleri gruba biber gazıyla müdahalede bulundu. 

Protesto gösterisi sırasında polise mukavemet gösterdiği iddia edilen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahaleİmamoğlu protestosuna biber gazlı müdahaleHaber

 

Etiketler Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Marmaris  Muğla soruşturma CHP
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