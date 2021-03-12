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Bir ilde daha HES kodu zorunluluğu

Giresun'da valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışan ve müşteri ayrımı yapılmaksızın iş yerlerine girişlerde HES kodu sorgulanması yapılmasına karar verildi.

Toplantıda berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışan ve müşteri ayrımı yapılmaksızın iş yerlerine girişlerde HES kodu sorgulanması zorunluluğu ve HES kodu yüksek riskli ile riskli olan kişilerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi kararı alındı.

 Ayrıca alınan karar gereğince yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda HES kodu sorgulanması zorunluluğu getirildi.

Söz konusu taşıtlara Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen tedbirlere uyulması kaydıyla ruhsatlarındaki kapasite oranında yolcu kabul edilmesi de kararlaştırıldı. 

Etiketler HES giresun HES KODU zorunluluk
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