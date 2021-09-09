Bir ili kuraklık vurdu: Şehir merkezine içme suyu dönüşümlü olarak veriliyor

Adıyaman’da kuraklık nedeniyle sulama baraj göletleri kururken kent merkezine içme suyu dönüşümlü olarak veriliyor.

Adıyaman'da sulamada kullanılan Çamgazi Baraj Göleti'nin suyu yaklaşık 500 metre kadar çekildi. Suların çekilmesiyle kuruyan zeminde geniş yarıklar meydana geldi.

Kuraklık nedeniyle Hasancık Göleti başta olmak üzere kent genelinde birçok sulama göletinin kuruduğu öğrenildi.

Yetkililer, göletlerdeki suyun ‘ölü hacim’ denilen seviyeye düştüğünü, Çamgazi Baraj Göleti'nin su seviyesinin yüzde 7 civarında olduğu ifade etti.

Çamgazi Barajı'nda seviye 2020 yılında yüzde 30 seviyelerine düştü. uraklığın korkutucu boyutunun görüldüğü Çamgazi Baraj Göleti’nde 2017 yılında da benzer görüntüler ortaya çıkmıştı. Sular altında kalan eski Adıyaman Gölbaşı karayolu, suların çekilmesiyle tamamen ortaya çıktı.

İÇME DUYU DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK VERİLİYOR

Kuraklık sadece sulama suyunda değil, içme suyunda da ciddi sıkıntılara neden oluyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Adıyaman’da kaynak sularındaki azalma nedeniyle kent merkezinde içme suları dönüşümlü olarak veriliyor.

Adıyaman’da Atatürk Bulvarı'nın güneyine saat 14.00 ile 24.00 saatleri arasında, kuzeyine ise 02.00 ile 12.00 arasında su veriliyor.

Yaşanan kuraklık ayrıca, kuru tarım yapılan alanları da büyük oranda etkiledi. Kuru tarım yapılan alanlarda verim yüzde 30 ile 60 arasında düştü.

Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklıktan etkilenen çiftçilere destek verecek.

Çiftçi Kemal Şahin, Adıyaman’daki Çamgazi Barajı'nda suyun bu kadar çekildiğini ilk defa gördüğünü belirterek, devam eden barajların bir an önce tamamlanmasının hayatı öneme sahip olduğunu dile getirdi.

"YÜZDE 60'A VARAN VERİM KAYBI YAŞANDI"

Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Gaffar Tuncer ise kuru tarım yapan çiftçinin verim kaybının kuraklık nedeniyle yüzde 60’lara kadar ulaştığını ifade ederek, “Adıyaman’da bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı, kuru tarım yapılan alanlarımızda büyük zararlar meydana geldi. Bu zarar oranları yüzde 30 ila 60 arasında değişmektedir. Bakanlığımız kuraklık desteklemelerini açıkladı" diye konuştu.