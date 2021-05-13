Bir normalleşme açıklaması da Bakan Koca'dan geldi

Türkiye'de 3 haftalık tam kapanma uzatılacak mı yoksa kalkacak mı tartışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, yaptığı açıklamada "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayram dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" Koronavirüs aşılamasında yeni dönem bugün başladıGüncel Erdoğan ''normalleşeceğiz'' demişti; işte 3 aşamalı normalleşme planıGüncel