Bir öğrencinin günlük yemek harcaması hesaplandı

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çalmaya hazırlanırken bir öğrencinin sadece 1 günlük yemek masrafı Türkiye'deki geçim sıkıntısının, enflasyonun ve hayat pahalılığının geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'de yaklaşık 19 milyon öğrenci için ders zili yarın çalacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılı da ekonomik sorunların gölgesinde açılıyor.

Öğretmenler aldıkları ücretler karşısında geçinemediklerini söylerken öğrenci velileri asgari ücretle çocuğunun hangi masrafını karşılayacağını kara kara düşünüyor. Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, günlük bir öğrencinin sadece beslenmesinin 100 TL olduğuna dikkat çekerek "Asgari ücretle geçinen bir aile bu parayı nasıl verebilir ki?" diye sordu.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Okul kayıt ücretlerinde bu dönem diğer dönemlere nazaran çok daha yüksek fiyatlar ifade ediliyor. Nispeten daha yoksul kesimlerdeki okullarda yaklaşık 5-10 bin lira arasında olan kayıt ücretleri görece daha varsıl kesimlerde 100-120 bin liralarla ifade edilen kayıt ücretleri alınmakta olduğunu duymaktayız. Ekonomik krizin bu kadar arttığı dönemde okul kayıt ücretlerinin bu denli yüksek olması bu paraların alınmasını doğru bulmuyoruz.

"BAKANLIĞIN BÜTÇESİ YETMEYİNCE VELİDEN TALEP EDİLİYOR"

Okula kayıt döneminde bağış adı altında alınan ücretlerin gerçek sebebi şu, okullara ayrılan ödeneğin azlığından dolayı, okullar kendi eğitim giderlerini karşılayabilmek için velilerden bu ücreti talep ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bir tarafta 'okullarda ücret alınması yasaktır' derken diğer taraftan da 'okulların yetersiz bütçelerinden dolayı yapacağınız harcamaları bir şekilde toparlayın bunu nasıl yaparsanız yapın' diyor. Milli Eğitim Bakanlığı her sene velilerle okulu, okul yönetimini karşı karşıya getiriyor ve her sene bunu konuşuyoruz. Bir an önce okulların eğitim ödeneğinin artırılması gerekiyor. Personel giderlerinin büyük bölümünü okullar bütçesinden karşılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yolladığı bütçe yetersiz olunca veliden talep ediliyor.

"BİR ÖĞRENCİNİN GÜNLÜK 100 TL MASRAFI OLACAK"

Özellikle anaokulundan başlamak üzere liseye kadar tüm çocuklara bir öğün yemek ve içilebilir su talebimiz vardı. Okullardaki yeme içme masrafı arttı. Kantinlerde bu sene geçen seneye göre 1,5 kat arttı. Bir öğrencinin 100 TL'ye yakın masrafı olacak. Bu paraları vermeyen velilerin çocukları aç kalacak. Bu talep henüz karşılanmış değil.

Asgari ücret alan velinin her gün çocuğuna 100 lira verme olanağı yok. Yaklaşık üç dört aylık bir kampanyaya devam edeceğiz ‘çocuklar aç ve susuz’ diye. Çocuklar aç ve susuz bir şekilde süreci geçiriyorlar.”