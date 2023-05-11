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Bir seçim anketi daha açıklandı

Bir seçim anketi daha açıklandı
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Artık kritik 14 Mayıs seçimlerine sadece 3 gün kalırken, ArtıBir Araştırma son Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçlarını açıkladı.

Artıbir Araştırma, 1500 kişiyle yaptığı anketin sonucunu kamuoyuyla paylaştı.

2-9 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde telefonla anket yöntemiyle yapılan araştırmada katılımcılara ‘14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşağıdaki adaylardan hangisine oy vereceksiniz?’ sorusu yöneltildi.

Araştırma sonucuna göre Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında 5,5 puan fark bulunuyor. Sonuçlar şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: % 50,1

Recep Tayyip Erdoğan: % 44,6

Muharrem İnce: %3

Sinan Ogan: %2,3

Etiketler seçim anket seçim anketi cumhurbaşkanlığı adaylar oy oranları anket sonucu
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