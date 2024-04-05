Bir sigara grubuna daha zam geldi

Yerel seçimlerin ardından başlayan zam fırtınası tüm hızıyla sürüyor. Sigara fiyatlarına zam yağmuru devam ediyor. Bugün itibariyle Philip Morris sigara grubuna da zam geldi.

JTI sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından bir zam kararı da Philip Morris grubundan geldi.

Buna göre Philip Morris grubuna ait sigaralara 5 TL zam geldiği bildirildi. Zamlı fiyatların ise bugün itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

Zamların ardından JTI grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 TL’ye yükselirken; Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuz sigarası ise 60 TL'ye çıktı.

Zamlı fiyatlar ise şöyle listelendi

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.

Sigaradaki fiyat artışının ne kadarı vergiye gidiyor?

Fiyat artışının ardından resmi X hesabı üzerinden gelen zammın ne kadarının vergi olduğuna dair hesap yapan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise şu ifadeleri kullandı:

"Üretici firmaların sigara satışlarına yaptıkları veya yapacakları her 1 liralık zammın yaklaşık 80-85 kuruşu vergileme rejiminden kaynaklı olarak vergiye dönüşmektedir. Dolayısıyla sigaradaki fiyat artışları şeklen zam gibi görünse de özünde bir vergi artışıdır."

Tiryakilere kötü haber: Sigaraya dev zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar bir sigara grubuna dev zam geldiğini duyurdu.

Dündar, JTI grubuna 8 TL zam geldiğini açıkladı. Böylelikle JTI grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.

Dündar'ın X hesabı üzerinden paylaştığı zamlı liste: