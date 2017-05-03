Bir yıldır kayıp olan ''stel'' bulundu

Konya’nın Ereğli ilçesinde geçen yıl bir inşaatın temel kazısında bulunduktan sonra kaybolan Geç Hitit Dönemine ait 2 bin 700 yıllık ’stel’, inşaat firması yetkilisi tarafından bir hafriyat firmasına ait iş yerinin bahçesine gömülü halde bulundu. Olay sonrası firma yetkilisi M.A.K. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl mart ayında ilçeye bağlı Anafartalar Caddesi üzerinde bir inşaatın temel kazısı sırasında Geç Hitit Dönemine (MÖ 7-8 yy) ait 2 bin 700 yıllık ’stel’ (yüksekliği eninden uzun yekpare bir taştan oluşan yapıt) bulundu. İvriz Kaya Anıtı ile benzer özellikler taşıyan ve paha biçilemez olduğu belirtilen ’stel’, bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda ’stel’in Adana’da 6 milyon liraya satıldığı iddia edilmişti.

Tüm bu iddialarla birlikte araştırmalarını derinleştiren yetkililer, elde edilen deliller doğrultusunda ’stel’in çıkarıldığı inşaat firması yetkilisi M.A.K.’yı gözaltına aldı. Firma yetkilisi M.A.K., sorgusunda kaybolan 2 bin 700 yıllık ’stel’i, geçen yıl aracını aldıktan sonra iş yerinin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine savcının bilgisi dahilinde Ereğli Müze Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreste kazı çalışması yaptı. 2 bin 700 yıllık ’stel’, yapılan kazı çalışması sonrası ortaya çıkarıldı. Gün ışığına çıkarılan ’stel’, yetkililer tarafından gerekli incelemeler yapılmak üzere Ereğli Müze Müdürlüğüne götürüldü.

“UZMANLAR KONUYU DEĞERLENDİRECEKLER"

Öte yandan, ’stel’in gömüldüğü iş yerine gelen Ereğli Kaymakamı Ömer Lüftü Yaran, ’stel’i inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Yaran, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Söz konusu ’stel’ yapılan çalışmalarla ortaya çıktı. Teknik işin uzmanları konuyu değerlendirecekler. Bizler de ne olduğunu anlayacağız. Çok güzel bir çalışma oldu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.