Bitti sanmayın; yeni başlıyor! Benzin ve motorine üst üste 2 zam daha geliyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatı sonrasında zam üstüne zam gelen benzin ve motorinde hem bu gece, hem de yarın gece birer zammın daha gelmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupa ülkeleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasından sonra petrol fiyatları uçuşa geçti.

Rusya Ukrayna savaşı, 14 TL'yi aşan dolar ve 130 doları aşan Brent petrol fiyatları nedeniyle sektör kaynakları bu gece yarısından sonra motorine zam geleceğini duyurdu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına 1.07 TL, motorine ise 1.59 TL zam yapılacağını açıkladı. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, dün gün içinde 139 dolara kadar yükselmişti.

"YARIN GECE DE ZAM VAR"

Artıbir kamuoyu şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalıskaner bir akaryakıt firması bölge müdürü arkadaşından edindiği bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.

Çalışkaner'e gelen bilgiye göre 10 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta 1.60 TL zam gelecek.

Petrol fiyatları savaşın seyrine göre tüm zamanların zirvesi olan 147,50 doları görebilir. Bazı analistler Ukrayna krizinin jeopolitik etkisi nedeniyle temmuz 2008’de ulaşılan zirvenin aşılabileceğini düşünüyor.

Sene başında 73 dolar olan ham petrolün varil fiyatının, Rusya'nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve Batı ülkelerinin yaptırım kararlarıyla 119,8 dolara kadar yükselmesi akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor.

Petrol fiyatı zirvede

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte tırmanan petrol fiyatları, savaşın 13. gününde 120 dolar seviyesinin üzerinde yer alıyor. Dün 128 dolar seviyesini aşan Brent Petrol varil fiyatı, bu sabah 123 dolardan işlem görüyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, dün Rus petrolüne yönelik ambargo tartışmalarına ilişkin konuşmuştu.

Ambargo kararının felakete yol açacağını savunan Novak, petrolün varil fiyatının 300 doların üstüne çıkabileceğini söylemişti.

Ünlü ekonomist akaryakıt zamlarıyla gelen tehlikeyi ''hiç düşündünüz mü'' diyerek açıkladı

Türkiye benzin ve motorine zam ile yatıp, zam ile kalkmaya devam ederken ünlü ekonomist ve yazar Ali Ekber Yıldırım, "Mazota benzine sürekli zam yapanlar bunu hiç düşündünüz mü" diyerek korkunç tehlikeyi açıkladı.

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım konuyla ilgili "Mazot 20 lirayı geçti - Bu gece mazotun litre fiyatına yapılacak 84 kuruşluk zamla Konya’da mazotun litresi 20 lira 5 kuruş olacak. - Şehirli mazot, benzin alamazsa toplu taşıma ile işine gider - Çiftçi mazot alamazsa tarlayı süremez, üretim, hasat yapamaz. Ülke aç kalır aç!" dedi.

Akaryakıt fiyatlarına yeni ''düzenleme'' geliyor

EPDK açıkladı: 2022 yılında zam yağmurunun yaşandığı, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında neredeyse gözümüzü her açıp kapattığımız anda zam gelen akaryakıt fiyatları için yeni düzenleme geliyor.

Artan maliyetlere rağmen kâr marjları aynı kalan akaryakıt istasyonlarını desteklemek amacıyla Taşıt Tanıma Sistemi'nde (TTS) bayileri zarara uğratan dağıtıcı şirket komisyonları ortadan kaldırılıyor. Aradan komisyoncular çıkarılacağı için akaryakıt bayilerinin kâr marjlarının dolaylı olarak artacağı, böylece de akaryakıt fiyatları üzerinde yeni bir baskı unsuru olmasının önleneceği belirtiliyor.

AK Parti'den saç baş yolduran benzin ve mazot açıklaması

Benzin ve mazota artık neredeyse her gün gelen zamlara vatandaşın isyanı büyürken, AK Partili milletvekili Cahit Özkan, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada "En düşük petrolün, benzin ve mazotun satın alınabildiği ülke Türkiye. Yüzde 50-40 Avrupa ortalamasının altında bizim ülkemizde satılmaktadır" dedi.