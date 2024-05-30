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Böcek ilaçlaması 28 kişiyi hastanelik etti

Böcek ilaçlaması 28 kişiyi hastanelik etti
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İstanbul Ümraniye'de bir inşaat şantiyesinde işçi konteynerlerinde yapılan böcek ilaçlaması 28 kişiyi hastanelik etti.

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Hekimbaşı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'ndeki şantiye alanında bulunan işçi konteynerlerinde böcek ilaçlaması yapıldı.

İlaçlamadan etkilenen 27'si işçi, biri polis 28 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde gördükleri tedavinin ardından taburcu edildi.

İtfaiye, polis, AFAD, zabıta ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle birden fazla yaralama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

AA

Etiketler istanbul ümraniye böcek ilaçlaması
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