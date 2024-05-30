Böcek ilaçlaması 28 kişiyi hastanelik etti
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul Ümraniye'de bir inşaat şantiyesinde işçi konteynerlerinde yapılan böcek ilaçlaması 28 kişiyi hastanelik etti.
İstanbul'un Ümraniye ilçesi Hekimbaşı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'ndeki şantiye alanında bulunan işçi konteynerlerinde böcek ilaçlaması yapıldı.
İlaçlamadan etkilenen 27'si işçi, biri polis 28 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde gördükleri tedavinin ardından taburcu edildi.
İtfaiye, polis, AFAD, zabıta ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle birden fazla yaralama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
AA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol