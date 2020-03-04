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  3. 04 Mart 2020 10:13

Boğazı geçen Rus savaş gemisinde keskin nişancı!

Akdeniz’de Rus deniz gücünü artırmak üzere gönderilen savaş gemisi, boğazdan güvertede silahlı nöbetçiler ve vaziyet almış keskin nişancılarla geçti.

Boğazı geçen Rus savaş gemisinde keskin nişancı!
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Rus donanmasına ait 142 borda numaralı ‘Novoçerkassk’ saat 16:00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na girdi. Yaklaşık bir saatte Arnavutköy açıklarına gelen geminin güvertesinde çok sayıda askerin sıralandığı görüldü.

VAZİYET ALMIŞ SNİPER

Geminin Boğaz geçişine iki sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik ederken, ön bölümünde keskin nişancı bir askerin sipere yatış pozisyonunda silahıyla vaziyet aldığı görüldü. Geminin arka bölümünde de ağır silahlı askerlerin nöbet tuttuğu, görüntülere yansıdı. Yaklaşık bir buçuk saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Doğu Akdeniz’e gitmek üzere Marmara Denizi’ne açıldı.

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