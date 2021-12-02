Boğaziçi direnişine akademik özgürlük ödülü

Kuzey Amerika Ortadoğu Çalışmaları Derneği’nin (MESA) 2021 Akademik Özgürlük Ödülü, Boğaziçi Üniversitesi Direnişi Bileşenleri’ne verildi.

Akademik Özgürlük Komitesi (CAF) Başkanı Laurie Brand ödülü verirken şunları söyledi: “Bu ödülün, Türkiye’de Erdoğan ve hükümetinin otoriter uygulamalarına hedef olan eğitim sektöründeki herkese dönük daha geniş bir destek ve dayanışmanın ifadesi olarak hizmet etmesi amaçlandı.”

Üniversiteye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Melih Bulu’nun atanmasının ardından ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmiş, özerk yönetim için yapılan eylemlerde 500’den fazla öğrenci gözaltına alınmıştı. 1 Ocak’ta göreve getirildiğinden beri öğrenci, mezun ve akademisyenlerin protesto ederek istifaya çağırdığı Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alınmış; yerine yardımcısı Prof. Dr. Naci İnci atanmıştı. İnci, 19 akademisyenin yarıştığı ‘güven oylamasında’ öğretim üyelerinden yüzde 95 oranında ret oyu verdiği, istenmeyen iki akademisyenden biriydi.

Ödül, 1 Aralık günü (TSİ ile 2 Aralık 01.30) çevrim içi gerçekleşen bir törenle Boğaziçi Üniversitesi Direnişi Bileşenleri’ne takdim edildi. Bileşenleri temsilen törene, İnci’nin henüz rektör yardımcısıyken işten çıkardığı akademisyen Can Candan, yine İnci’nin kararıyla derslerine son verilen Feyzi Erçin, öğrencilerden Rümeysa Özüyağlı ve LGBTİ+ bayrağı taşıdığı gerekçesiyle 30 Ocak’ta tutuklanıp 17 Mart’ta tahliye edilen Doğu Demirtaş ve mezun Elçin Üner katıldı.

Derneğin 55’inci yıllık olağan toplantısında gerçekleşen ödül töreninde bir konuşma yapan Brand, ödülü Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, öğrenci ve mezunlarının 1 Ocak’tan beri devam eden akademik norm ve akademik özgürlük ihlallerine karşı direnişine MESA’nın gönderdiği bir dayanışma ve destek mesajı olarak niteledi.

Brand şöyle konuştu:

“Boğaziçi öğrenci ve akademisyenlerinin cesur direnişlerine dikkat çeken bu ödül aracılığıyla, onların akademik norm ve akademik özgürlük ihlallerine barışçı yollardan karşı çıkışlarına güçlü bir dayanışma ve destek mesajı göndermiş oluyoruz. Boğaziçi ayrıcalıklı bir kurum; sergilediği direniş de Türkiye’deki akademik ve siyasal manzarada benzersiz bir yere sahip.

‘Bağımsızlığı sona erdirmeye dönük bir çaba’

Melih Bulu ve Naci İnci’nin rektör olarak atanmaları, hükümetin ülkedeki diğer eğitim kurumları, akademisyenler ve öğrencileri yıllar boyu sistemli bir biçimde hedef almasının ardından, Türkiye’nin akademik üstünlüğüyle ün kazanmış son eğitim kurumlarından birinin her türden bağımsızlığını sona erdirmeye dönük kapsamlı ve önceden planlanmış çabasının bir parçası olarak değerlendirilmeli.

Bu doğrultuda bu ödülün, Türkiye’de Erdoğan ve hükümetinin otoriter uygulamalarına hedef olan eğitim sektöründeki herkese dönük daha geniş bir destek ve dayanışmanın ifadesi olarak hizmet etmesi amaçlandı.”