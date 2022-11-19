Boğaziçi Üniversitesi'nde 1 dekana 3 koltuk

Boğaziçi Üniversitesi yeni bir atama tartışması yaşanıyor. İİBF Dekanı Prof. Dr. Murat Önder'in kendisini ekonomi bölümü başkan vekili olarak atamasıyla üniversitede bir anda 3 koltuk sahibi birden olması tepki çekti.

Bölümler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Murat Önder’in, kendisini “ekonomi bölümü başkan vekili” olarak atadığını duyuruldu. Önder, aynı fakültede işletme bölümü başkan vekili görevini de yürütüyordu.

Önder’in böylece üç koltuğa sahip olduğunu belirten Boğaziçili akademisyenler, “Bu atamayı idari yetkiyi kötüye kullanma ve kamu zararı oluşturma olarak görüyor ve kınıyoruz” dedi.

Akademisyenler, yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sadece 10 ay önce atanan bir kişi, İİBF’nin hem dekanlık görevini hem de fakültedeki üç bölümden ikisinin başkanlığını üzerine almıştır. Bu atama, akademik prensiplere, demokratik yönetişim ilkelerine ve temel etik değerlere aykırıdır.”

Önceki Ekonomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un, rektör Naci İnci ve yönetimi tarafından geçen 22 Ağustos’ta görevden alındığını anımsatan akademisyenler, “Boğaziçi Üniversitesi’ni korumaya ve üniversitemizin akademik, hukuki haklarını savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitim-Sen 6 No.lu Şube Başkanı Beyzade Sayın ise atamaya ilişkin, “Bu atamalar, Türkiye’nin güzide üniversitelerinden birinin çökertilmeye çalışıldığı anlamına geliyor. Boğaziçi’nde kişiye özel açılan kadrolarla niteliksiz bir kadrolaşma dayatılıyor