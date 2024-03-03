  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bolu'da minibüs devrildi: 14 yaralı

Bolu'da minibüs devrildi: 14 yaralı

Bolu'da minibüs devrildi: 14 yaralı
Güncelleme:

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda freni boşalan bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda Saraycık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden günübirlik tatil için Kartalkaya Kayak Merkezi'ne bir grup vatandaş geldi. Dönüş yolculuğunda Muabbet T. idaresindeki 67 LB ... plakalı minibüsün Saraycık köyü mevkiinde frenleri boşaldı. Freni boşalan minibüs keskin virajda devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen minibüs, ağaca çarparak durabildi. 19 kişinin bulunduğu araçta 14 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan 14 kişi şehirdeki hastanelere sevk edildi.

 Kaza anlarını anlatan bir yolcu, “Biz araçtaydık. Zonguldak Ereğli’den geliyoruz Kartalkaya’ya gittik. Virajı alırken frenler boşaldı dediler. Sonra zaten takla atıp ağaca çarptık. Benim bacağım acıyor. Başka bir şeyim yok” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler bolu kaza boluda kaza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hatay'da denizanası istilası Hatay'da denizanası istilası Adıyaman'da korkutan deprem! Adıyaman'da korkutan deprem! Yerel seçim adaylarının kesin listesi bugün paylaşılacak Yerel seçim adaylarının kesin listesi bugün paylaşılacak İYİ Partili o ismin adaylığı düşürüldü İYİ Partili o ismin adaylığı düşürüldü 8. yargı paketi kabul edildi: Adli para cezaları arttı 8. yargı paketi kabul edildi: Adli para cezaları arttı Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Antalya'da yaz havası! Sahillere akın edip denize girdiler Antalya'da yaz havası! Sahillere akın edip denize girdiler Genç kız el konulan dev pitonunu geri istedi: Evcil, zararı yok Genç kız el konulan dev pitonunu geri istedi: Evcil, zararı yok