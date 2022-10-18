Bomba iddia: PKK, MİT ajanı olduğu iddiasıyla HDP delegesini infaz etti

Terör örgütü PKK'nın MİT ajanı olduğu iddiasıyla HDP delegesi Ozan Ç.'yi öldürdüğü belirtildi

Terör örgütü PKK'nın askeri kanadı HPG, Ozan Ç. isimli bir HDP delegesini MİT ajanı olduğu iddiasıyla infaz etti.

Terör örgütünden yapılan açıklamada Ç.'nin bazı operasyonlarda rol oynadığı öne sürüldü.

Gazeteci İsmail Saymaz da cinayetle ilgili bir paylaşım yaparak, "PKK’lı teröristler Ozan Ç. adlı HDP delegesini 'MİT ajanı' diye infaz etti" ifadelerini kullandı.

Saymaz, öldürülen Ç.'nin HDP konferansındaki delege kartını da paylaştı.