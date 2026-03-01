  1. Anasayfa
''Borsa İstanbul kapatılacak'' iddiasına jet yalanlama

ABD-İran savaşı sonrası Borsa İstanbul'un yarın işlemlere kapatılacağı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

ABD-İsrail ortalıklığında İran'a düzenlenen saldırılar ve İran'ın misilleme saldırılarıyla birlikte bölgede tansiyon yükseldi. Ortadoğu’da tırmanan gerilim yatırımcıları da tedirgin etti. Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı yönündeki iddialar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), borsanın kapatılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, asılsız paylaşımlara yönelik yasal süreç balşatıldığını duyurdu.

DMM’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, “Borsa İstanbul’un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiği ya da bu yönde bir karar alınacağına ilişkin iddialar” dolaşıma sokulmaktadır.

Yetkili kurumlar nezdinde buna yönelik alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir.

Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır.

Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi; yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

Haber3.com Haber Merkezi

