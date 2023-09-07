Borsa İstanbul rekor tazeledi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8 bin 313,92 puanla rekor tazeledi.

BIST 100 endeksi, 8 bin 313,92 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,56 puan ve yüzde 1,52 değer kazancıyla 8 bin 306,23 puan oldu. Toplam işlem hacmi 62 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,52 ve holding endeksi yüzde 1,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,53 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 1,02 ile spor oldu.

DÜNYA BANKASI ETKİSİ

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez’in devam eden 17 milyar dolarlık programa ek olarak, üç yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu’na 18 milyar dolarlık yeni operasyon hazırladıklarını açıklaması Borsa İstanbul’da risk iştahı artırdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “şahin” adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8 bin 300 ve 8 bin 400 seviyelerinin direnç, 8 bin 200 ve 8 bin 100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)