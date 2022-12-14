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Borsa İstanbul'da İmamoğlu etkisi!

Borsa İstanbul'da İmamoğlu etkisi!
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için çıkan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından BIST 100'de günlük düşün yüzde 4'e ulaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi.

Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' süreci başlamış oldu.

Kararın ardından BIST 100'de günlük düşüş yüzde 4'e ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 5.302,14 puana taşımıştı.

Dolar/TL sığ piyasada yatay bir seyir izledi. Karar öncesi 18.6370 seviyelerinde bulunan kur kararla 18.6484'e çıktı ardından 18.61'e kadar geri çekildi.

Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bugün saat 22.00'de yılın son faiz kararını açıklayacak.

 

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