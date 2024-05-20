Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10.763 puana yükselerek rekor seviyeyi gördü.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,25 puan ve yüzde 0,57 artışla 10.703,83 puana yükseldi. Cuma günü, 10.643,58 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 17,22 puan ve yüzde 0,16 artarak 10.660,80 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.633,93 puanı, en yüksek 10.763,82 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,15, teknoloji endeksi yüzde 0,65 ve sanayi endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükselirken 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank oldu.

AA