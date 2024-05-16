Borsa'da dikkat çeken yabancı yatırımcı hamlesi

Borsa İstanbul’da geçen yıl yüzde 27 ile dibi gören yabancı takas oranı yüzde 40’ı aşarak 2 yılın zirvesine çıktı.

Borsa İstanbul’daki yabancı takas oranı 2 yıl aranın ardından yeniden yüzde 40’ı geçti. 2013-2020 yılları arasında yüzde 62 ile yüzde 65 arasında zirvede olan borsadaki yabancı takas oranı pandemi ve ekonomik politikalar nedeniyle 2023 Haziran ayında yüzde 27 seviyesine kadar düştü.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, genel seçimlerin ardından yükselmeye başlayan yabancı oranı 2024 yılında 13 Mayıs itibarıyla yüzde 40,03 seviyesine geldi.

YABANCI HİSSE 40 MİLYAR TL

Yabancıların elindeki toplam hisse tutarları da 40 milyar liraya yaklaştı. Yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Mayıs haftasında net 309,1 milyon dolarlık hisse senedi, 761,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 52,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Böylece yurt dışında yerleşiklerin 6 haftadır devam eden DİBS alımları 22 Mart haftasından bu yana 1 milyar 715,8 milyon dolara ulaştı. 2023 genel seçimlerinden bu yana ise yabancıların hisse alışlar 4 milyar dolara yaklaştı. Yurt dışında yerleşik kişilerin, 26 Nisan itibarıyla 37 milyar 717,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 3 Mayıs’ta 39 milyar 534,8 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 114,6 milyon dolardan 3 milyar 927,3 milyon dolara, ŞBS stokları 158,1 milyon dolardan 211 milyon dolara yükseldi. Böylece, yabancıların DİBS stokları 24 Aralık 2021’den, ŞBS stokları da Ekim 2021’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ayrıca, yurt dışında yerleşiklerin geçen haftaki alımları 8 Aralık haftasından bu yana ilk kez yabancı alımlarının haftalık bazda 1 milyar doları aştığına işaret etti.

GENEL SEÇİMLERİN ETKİSİ 3.8 MİLYAR DOLAR

Genel seçimlerin ardından yükselmeye başlayan borsayla ilgili Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, "2023 genel seçimlerden bu yana hisse senedi piyasasına net giriş 3,8 milyar dolar oldu, bu rakamın 800 milyon doları 2024 başından nisan sonuna kadar olan dönemi kapsıyor. Sabit getirili menkul kıymetlere ise 2023 genel seçimlerden bu yana 6,6 milyar dolar geldi, bu rakamın 2,3 milyar doları 2024 yılı başından nisan sonuna kadar olan dönemi kapsıyor." dedi.

RİSKTE DÜŞÜŞ

Öte yandan Mayıs 2023’te 700 baz puan olan Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk priminde (CDS) düşüş sürüyor. 275 baz puana gerileyen CDS’lerde düşüşün sürmesi halinde yabancı yatırımcı oranının daha da artması bekleniyor.

Dünya Gazetesi