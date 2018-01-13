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  3. 13 Ocak 2018 18:12

Bozdağ'dan vatandaşa ceket jesti

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ceketini bir vatandaşa hediye etti.

Bozdağ'dan vatandaşa ceket jesti
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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ta ceketini bir vatandaşa hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı yarınki AK Parti Yozgat İl Kongresi'nin yapılacağı salonda son incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın salona girişinde ilginç bir olay yaşandı. Bozdağ salona girerken Hasan isimli bir vatandaş yanına yaklaşarak Bozdağ'dan ceketini istedi. Vatandaşın isteğini geri çevirmeyen Bozdağ da çıkarttığı ceketini vatandaşa giydirerek hediye etti.

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